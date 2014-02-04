Вуді Аллен відкинув звинувачення прийомної дочки у сексуальному насильстві

Лист 28-річної Мелоун (Ділан) Ферроу з'явилося в минулу суботу в блозі газети New York Times, пише РИА Новости.

За її словами, інцидент стався в 1992 році на горищі, куди привів її прийомний батько. Імовірні сексуальні відносини Аллена з дівчинкою вже були предметом розслідування в 1993 році, але ніяких звинувачень проти режисера тоді не було висунуто. Сама Мелоун ніколи публічно не висловлювалася про події, які сталися більше 20 років тому.

"Містер Аллен прочитав цю статтю і вважає її обурливою брехнею", - заявила офіційний представник режисера Леслі Дарт (Leslee Dart).

У 1992 році Вуді Аллен розійшовся з акторкою Міа Ферроу, з якою вони були разом 12 років. Процес супроводжувався гучними скандалами, в результаті якого Аллен був позбавлений можливості бачитися з прийомними дітьми, а зустрічі з рідним сином Ронаном були сильно обмежені. Причиною розриву з Ферроу став роман Аллена з 22-річною Сун-І Превен - ще однією прийомною донькою актриси. У 1997 році Сун-І Превен і Аллен одружилися. Надалі вони удочерили двох дівчаток.