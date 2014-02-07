На церемонії відкриття Олімпіади буде порушена тема революції 1917 року

Церемонія відкриття Олімпійських ігор в Сочі, яка розпочнеться в п'ятницю о 20.14 мск на стадіоні "Фішт", триватиме дві з половиною години, повідомив головний креативний директор і автор сценарію церемонії відкриття Ігор-2014 Костянтин Ернст, пише РИА Новости.

"Церемонія буде йти, за нашими розрахунками, 2 години 30 хвилин. Нам здавалося, що це шанобливий формат для глядачів", - сказав Ернст на прес-конференції.

За його словами, видовища, які йдуть більше двох з половиною годин, є більшою мірою випробуванням для глядачів.

"А глядачі повинні отримувати, мені здається, задоволення від видовища", - зазначив гендиректор Першого каналу.

Також Ернст зазначив, що в церемонії буде порушена тема революції 1917 року.

"У нашій церемонії 18 розділів, і один з них, безумовно, присвячено початку 20-го століття і російській революції", - сказав він.

"Його створено в ключі авангардитського мистецтва, тому що російський аванград і революція - це речі, які знаходяться дуже близько. Власне, поява авангарду передбачила революцію, а згодом революція, загалом-то, і вбила авангард", - зазначив Ернст.