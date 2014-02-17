Південнокорейського депутата посадили на 12 років за спробу держперевороту
Крім того, 52-річного політика позбавили права голосувати на виборах протягом десяти років після виходу на свободу.
Південнокорейського депутата Лі Сок Кі засудили до 12 років в'язниці за підготовку державного перевороту. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на інформагентство Ренхап» із посиланням на рішення суду, прийняте 17 лютого. Крім того, 52-річного політика позбавили права голосувати на виборах протягом десяти років після виходу на свободу.
Суд визнав Лі Сок Кі винним у співпраці з таємною організацією, яка збиралася повалити сеульський уряд, щоб допомогти КНДР у разі нової війни на Корейському півострові. Прокуратура просила засудити політика до 20 років тюремного ув'язнення.
За даними держобвинувачення, депутат очолював революційну організацію, що складалася приблизно з 130 чоловік. На одній з таємних зустрічей у Сеулі обговорювалися, зокрема, теракти в Південній Кореї, за допомогою яких змовники хотіли завдати шкоди інфраструктурі країни. Крім того, Лі Сок Кі захоплювався пхеньянским режимом і співав північнокорейські військові пісні, що є порушенням південнокорейського закону про національну безпеку.
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Лі Сок Кі представляв у парламенті невелику Об'єднану прогресивну партію (UPP). У справі про змову проходять ще кілька високопоставлених членів UPP. Нинішня справа про спробу державного перевороту стала першою у Південній Кореї за останні 30 років, що закінчилася тюремним терміном.
Зараз Національна асамблея Південної Кореї розглядає пропозицію про позбавлення Лі Сок Кі депутатського мандата. З такою ініціативою виступила правляча партія «Сенурі». Для прийняття цього рішення необхідна підтримка комітету з етики і всього парламенту. Крім того, уряд країни звернувся в Конституційний суд із закликом розпустити Об'єднану прогресивну партію.