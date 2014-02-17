Південнокорейського депутата посадили на 12 років за спробу держперевороту

Південнокорейського депутата Лі Сок Кі засудили до 12 років в'язниці за підготовку державного перевороту. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на інформагентство Ренхап» із посиланням на рішення суду, прийняте 17 лютого. Крім того, 52-річного політика позбавили права голосувати на виборах протягом десяти років після виходу на свободу.

Суд визнав Лі Сок Кі винним у співпраці з таємною організацією, яка збиралася повалити сеульський уряд, щоб допомогти КНДР у разі нової війни на Корейському півострові. Прокуратура просила засудити політика до 20 років тюремного ув'язнення.

За даними держобвинувачення, депутат очолював революційну організацію, що складалася приблизно з 130 чоловік. На одній з таємних зустрічей у Сеулі обговорювалися, зокрема, теракти в Південній Кореї, за допомогою яких змовники хотіли завдати шкоди інфраструктурі країни. Крім того, Лі Сок Кі захоплювався пхеньянским режимом і співав північнокорейські військові пісні, що є порушенням південнокорейського закону про національну безпеку.

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Лі Сок Кі представляв у парламенті невелику Об'єднану прогресивну партію (UPP). У справі про змову проходять ще кілька високопоставлених членів UPP. Нинішня справа про спробу державного перевороту стала першою у Південній Кореї за останні 30 років, що закінчилася тюремним терміном.

Зараз Національна асамблея Південної Кореї розглядає пропозицію про позбавлення Лі Сок Кі депутатського мандата. З такою ініціативою виступила правляча партія «Сенурі». Для прийняття цього рішення необхідна підтримка комітету з етики і всього парламенту. Крім того, уряд країни звернувся в Конституційний суд із закликом розпустити Об'єднану прогресивну партію.