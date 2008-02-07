Переговори з ЄС про зону вільної торгівлі триватимуть не більше трьох років

Посол Республіки Словенія в Україні Прімож ШЕЛІГО вважає, що переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом триватимуть не більше трьох років.

Таку думку П.ШЕЛІГО висловив під час зустрічі з головою Харківської обласної державної адміністрації Арсеном АВАКОВИМ, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За словами посла, переговори про створення такої зони продовжаться не більше двох - трьох років.

«Швидше не вийде, - сказав П.ШЕЛІГО. - У Словенії є досвід подібних переговорів. Наприклад, з країнами Вишеградської четвірки, вони тривали три роки».