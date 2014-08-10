У Туреччині завершилося голосування на перших прямих президентських виборах

Голосування на виборах президента Туреччини закінчилося, виборчі дільниці закриті, йде підрахунок голосів, передає РИА Новости.

Згідно з рішенням Вищої виборчої комісії, вибори президента Туреччини проходили 10 серпня. Всього мали проголосувати 52,9 мільйона виборців, для яких в країні були відкриті понад 165 тисяч дільниць.

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На пост президента країни претендують три кандидати - діючий прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган, Екмеледдин Іхсаноглу і Селахаттін Демірташ. Для перемоги один з кандидатів має набрати абсолютну більшість голосів (50% плюс один голос). В іншому випадку 24 серпня відбудеться другий тур.

Це були перші прямі вибори президента в історії Туреччини. З 1923 року і до теперішнього часу главу Турецької республіки обирав парламент.