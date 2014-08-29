Росія ізольована більше, ніж за часів Холодної війни - Обама

Про це під час прес-конференції заявив американський президент Барак Обама, передає ТСН.

"Ми вже ввели санкції, які вдарили по Росії: інвестиційний клімат погіршився, в економіці спостерігається спад ... Росія вже ізольована більше, ніж за часів Холодної війни", - сказав глава Білого дому.

Обама підкреслив, що, згідно з даними американської розвідки, Москва визнає негативні наслідки вжитих дій.

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Водночас, президент повідомив, що США готові ввести нові санкції. За його словами, ці питання будуть обговорюватися з європейськими партнерами під час його візиту до Естонії на наступному тижні, а також на саміті НАТО.