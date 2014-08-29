Росія ізольована більше, ніж за часів Холодної війни - Обама
03:27, 29 серпня 2014Світ
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Агресія Росії в Україні призведе до введення США нових санкцій відносно Москви.
Росія ізольована більше, ніж за часів Холодної війни / скриншот трансляции с Белого дома
Про це під час прес-конференції заявив американський президент Барак Обама, передає ТСН.
"Ми вже ввели санкції, які вдарили по Росії: інвестиційний клімат погіршився, в економіці спостерігається спад ... Росія вже ізольована більше, ніж за часів Холодної війни", - сказав глава Білого дому.
Обама підкреслив, що, згідно з даними американської розвідки, Москва визнає негативні наслідки вжитих дій.
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Водночас, президент повідомив, що США готові ввести нові санкції. За його словами, ці питання будуть обговорюватися з європейськими партнерами під час його візиту до Естонії на наступному тижні, а також на саміті НАТО.
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