Кількість жертв лихоманки Ебола досягла майже 3,4 тисячі осіб

22:08, 01 жовтня 2014
Світ
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Кількість жертв вірусу геморагічної лихоманки Ебола в Західній Африці досягла 3 тисяч 338 осіб, заразилися вірусом 7 тисяч 178 осіб.

 REUTERS

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер, яке цитує Всесвітню організацію охорони здоров`я (ВООЗ).

Раніше повідомлялося про 3091 загиблих і понад 6,5 тисячі заражених.

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Вірус Ебола продовжує стрімко поширюватися на території Західної Африки. В даний час випадки зараження вже зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній Республіці Конго і Сенегалі.

Смертність від лихоманки становить 53%. Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує. ВООЗ визнала етичним використання експериментальних ліків для запобігання хвороби.

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