Кількість жертв лихоманки Ебола досягла майже 3,4 тисячі осіб

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер, яке цитує Всесвітню організацію охорони здоров`я (ВООЗ).

Раніше повідомлялося про 3091 загиблих і понад 6,5 тисячі заражених.

Читайте такожВчені з Таїланду заявили, що винайшли вакцину проти Еболи

Вірус Ебола продовжує стрімко поширюватися на території Західної Африки. В даний час випадки зараження вже зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній Республіці Конго і Сенегалі.

Смертність від лихоманки становить 53%. Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує. ВООЗ визнала етичним використання експериментальних ліків для запобігання хвороби.