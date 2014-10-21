Водій снігоприбиральної машини, яка зіткнулася з літаком у «Внуково», був п'яний

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«На даний час вже встановлено, що водій снігоприбиральної машини перебував у стані алкогольного сп`яніння. Крім того, можливо, буде ухвалено рішення про відсторонення ряду співробітників аеропорту від виконання обов`язків на період розслідування кримінальної справи», - зазначається у повідомленні.

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Московське міжрегіональне слідче управління на транспорті Слідчого комітету РФ порушило кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації судна повітряного транспорту, що призвело через необережність до смерті двох і більше осіб) за фактом авіакатастрофи.

За попередніми даними, 20 жовтня приблизно о 23.00 в аеропорту «Внуково-3» при зльоті чотиримісний літак «Фалькон-300», що слідував рейсом Москва - Париж, зачепив автомобіль спецтехніки, загорівся і впав на злітно-посадочну смугу. Три члени екіпажу і пасажир, президент французької компанії Total Крістоф де Маржері, загинули.

Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події за участю представників МАК, вилучаються технічні документи літака і проби пального із заправника, допитуються як свідки співробітники аеропорту.

«У числі пріоритетних версій того, що сталося, слідство розглядає помилку диспетчерів і дії водія снігоприбиральної машини. Крім того, будуть перевірені версії несприятливих погодних умов і помилки пілотування», - зазначається у повідомленні.