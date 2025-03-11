Подкастер Фрідман, який брав інтерв'ю у Зеленського, різко засудив атаку дронів на Москву

Американець вважає, що жодна зі сторін не прагне миру.

Американський подкастер Лекс Фрідман розкритикував атаку десятків дронів на Москву та Московську область, яка сталася в ніч на 11 березня. Він сам став свідком події, оскільки прибув до російської столиці перед поїздкою до Саудівської Аравії, де стартували переговори України та США щодо шляху до миру та двосторонніх відносин.

Зокрема, блогер написав на своїй сторінці в соцмережі Х, що з ним усе гаразд, хоча один з ударів було завдано неподалік. Він нагадав, що потрапив у схожу ситуацію, коли відвідував Україну на початку 2025 року.

"Це не дії двох сторін, які прагнуть миру. Тим не менш, я молюся за якнайшвидше укладення довгострокової мирної угоди. Я роблю свій маленький внесок у просування цього з усіма залученими сторонами", - написав Фрідман.

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Примітно, що наприкінці грудня 2024 року подкастер приїжджав до Києва, де відвідав Бабин Яр, а вже в січні він взяв тригодинне інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

Фрідман стверджував, що на Володимира Путіна потрібно дивитися як на "серйозну людину, яка любить свою країну та людей", щоб домовитися щодо припинення війни, а не сприймати його як "божевільного". Крім того, він говорив, ніби для досягнення миру потрібні компроміси.

Тоді Зеленський різко відповів блогеру, нагадавши йому про те, що кремлівський правитель відправляє росіян воювати на чужих землях, а любить він не свій народ, а лише власне оточення. Після інтерв'ю з українським лідером Фрідман повідомляв, що збирається поїхати до Москви. Передбачалося, що він візьме інтерв'ю у Путіна.

Масована атака дронів на Москву

Як писав УНІАН, у ніч на 11 березня в Росії повідомили про масовану атаку дронів на кілька регіонів, зокрема на Москву. За даними місцевої влади, у Московській області було збито 73 безпілотники, а загалом за ніч у різних регіонах країни-агресора - 337.

У РФ назвали цю атаку наймасованішою у 2025 році. У пабліках скаржилися на прямі влучання. Також через атаку дронів припиняли працювати аеропорти.

За словами московського кореспондента Sky News Айвора Беннетта, жителі російської столиці були здивовані тим, як багато українських безпілотників змогли прорватися в місто за ніч.

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