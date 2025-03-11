Російська столиця не зазнавала серйозних атак вже досить тривалий час.

Мешканці Москви здивовані тим, що так багато українських безпілотників змогли прорватися до російської столиці цієї ночі. Про це повідомляє московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

"Це була найбільша атака українських безпілотників на російську столицю з початку війни", — каже він.

За словами Беннетта, москвичі були сповнені "сумішшю шоку та здивування".

Відео дня

"Одна людина сказала, що не може повірити, що стільки безпілотників було запущено й дійшло так далеко. Інший сказав, що вони не можуть дочекатися, коли все це закінчиться, що вони моляться, щоб цей конфлікт завершився", — каже журналіст.

Атака українських дронів на Москву

Як писав УНІАН, у Росії заявили про масову атаку безпілотників одразу в кількох регіонах. Зокрема російська влада заявила про збиття в Московській області 73 безпілотників.

За даними росіян, один із дронів влучив у житловий будинок у підмосковному Раменському. Там пошкоджено щонайменше сім квартир із 19 по 22 поверхи. Також безпілотник влучив у житловий будинок у підмосковному Видному. Ударною хвилею вибило скло на останніх поверхах будівлі. Пізніше в мережі поширилися кадри влучання дрона в багатоповерхівку на Домодєдовській вулиці в Москві.

Вас також можуть зацікавити новини: