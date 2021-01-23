У Європі масова вакцинація вже триває на повну, але карантинні обмеження і далі посилюють.

Депутат чеського парламенту напав на спікера під час обговорення карантинних обмежень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Один із депутатів не лише проігнорував вимогу носити маску, а й почав ображати колег. Відтак, спікер вимкнув його мікрофон. У відповідь депутат спробував відібрати спікерський мікрофон, зупиняли його колеги. Інцидент наразі розслідують.

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У Європі масова вакцинація вже триває на повну, але карантинні обмеження і далі посилюють.

У Нідерландах уперше з Другої світової війни запровадили комендантську годину – діятимуть вони з 9 вечора до пів на п’яту ранку. А у Британії збільшили штрафи за порушення карантину. Відтепер ця сума дорівнює 30 тисячам гривень. Тоді як до США пускатимуть тільки з негативним тестом на коронавірус. Раніше такий документ від українців не вимагали, але з 26 січня без тестів випускатимуть лише дітей віком до двох років.

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Автор: УНІАН