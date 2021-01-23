Депутат чеського парламенту напав на спікера під час обговорення карантинних обмежень.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Один із депутатів не лише проігнорував вимогу носити маску, а й почав ображати колег. Відтак, спікер вимкнув його мікрофон. У відповідь депутат спробував відібрати спікерський мікрофон, зупиняли його колеги. Інцидент наразі розслідують.
Читайте такожНардеп від "Слуги народу" оконфузився у Раді - вся зала вибухнула сміхом (відео)
У Європі масова вакцинація вже триває на повну, але карантинні обмеження і далі посилюють.
У Нідерландах уперше з Другої світової війни запровадили комендантську годину – діятимуть вони з 9 вечора до пів на п’яту ранку. А у Британії збільшили штрафи за порушення карантину. Відтепер ця сума дорівнює 30 тисячам гривень. Тоді як до США пускатимуть тільки з негативним тестом на коронавірус. Раніше такий документ від українців не вимагали, але з 26 січня без тестів випускатимуть лише дітей віком до двох років.
Вас також можуть зацікавити новини:
- COVID-19 – не привід скасовувати весілля: пара з Індії знайшла спосіб перехитрити вірус (відео)
- Американець три місяці таємно жив в аеропорту: боявся коронавірусу
- Упор лежачи прийняти: на Балі придумали незвичайний спосіб покарання туристів за відсутність масок (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram