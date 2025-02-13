14-16 лютого у Мюнхені відбудеться безпекова конференція.

У пʼятницю, 14 лютого, у Мюнхені зустрінуться представники Сполучених Штатів Америки, України та Росії. Про це повідомив журналістам американський президент Дональд Трамп.

"У нас завтра зустріч у Мюнхені (з Росією). Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена. Я точно не знаю, хто представлятиме якусь країну. Але це високопосадовці з Росії, з України та зі США", – сказав він.

Зазначимо, що 14-16 лютого у Мюнхені відбудеться безпекова конференція. Росія не відвідувала захід із 2022 року, коли розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. На офіційному сайті конференції згадок про присутність представників РФ немає.

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Українська влада про таку зустріч теж не повідомляла. Відомо, що на полях Мюнхенської безпекової конференції мають зустрітися президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Останні заяви Дональда Трампа

Трамп, коментуючи свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив що вірить в бажання кремлівського правителя завершити повномасштабну війну проти України. За словами американського президента, Путін сказав би йому, якби це було не так.

Крім того, Трамп сказав, що "із задоволенням" прийняв би Росію назад у G7. За його словами, рішення про виключення країни-агресорки зі складу G7 було помилкою.

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