США не виключають, що Україна отримає ядерну зброю: Гегсет назвав умову

Рішення щодо розміщення ядерної зброї залежить від однієї людини - Дональда Трампа, зазначив американський міністр.

Не виключено, що Україна може отримати ядерну зброю. Втім, у кінцевому підсумку це рішення повністю залежить від президента США Дональда Трампа. Про це у четвер, 13 лютого, заявив міністр оборони США Піт Гегсет в інтерв’ю Breitbart News.

4 лютого український президент Володимир Зеленський заявив, що його країні слід запропонувати членство в НАТО або ядерну зброю як гарантію безпеки від подальшого російського вторгнення. Зокрема, він зазначив, якщо приєднання до НАТО займе "роки або десятиліття, тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю".

Гегсет відповів на це:

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"Я тут не для того, щоб оголошувати щось відкрите або нерозглянуте. Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод", - сказав він.

Він додав: "Деякі з нас там, щоб допомогти встановити певні умови, які могли б зробити угоду більш імовірною, і це те, що я намагався зробити тут, у контексті НАТО".

Мирні переговори

За словами американського президента Дональда Трампа, наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників США, РФ та України. На ній не буде його самого чи Путіна, але йдеться про топчиновників.

Трамп також говорив про зустріч представників США, України та РФ у Мюнхені 14 лютого. Проте радник Зеленського Дмитро Литвин цю інформацію заперечив.

Раніше американський лідер підтримав заяву очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним сценарієм. За словами Трампа, це "непрактично".

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