Російський диктатор насміхався з домашнього улюбленця американського президента.

Джордж Буш-молодший, який був президентом США у 2001-2009 роках, розповів, як російський диктатор Володимир Путін образив його, коли почав насміхатися з його улюбленого собаки. Цю історію Буш згадав під час виступу по відеозв’язку на форумі Yalta European Strategy, що пройшов 8-9 вересня у Києві, пише "Європейська правда".

"Він побачив мого тер’єра і сказав: "Хіба це собака?" Потім у Москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився, і він показав великого собаку, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований і сказав, що це мене ображає. На що Путін лише запитав: "Чому?" – розповів Буш.

На думку екс-президента США, ця історія добре ілюструє характер Путіна.

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"Він завжди хоче демонструвати свою силу. Натомість він вважав Росію ослабленою державою і тому був ображений на весь світ", – каже Буш.

Також колишній лідер Америки запевняє, що зазирнув Путіну в очі та побачив його натуру.

"Він був інфікований владою та тягою до грошей", – сказав Буш.

Буш-молодший про Україну

Як писав УНІАН, колишній президент США Джордж Буш-молодший висловив упевненість, що Америка має будь-що продовжувати підтримувати Україну, аби потім не довелося захищати від Росії решту країн Східної Європи. Також Буш назвав Володимира Зеленського "жорстким чуваком" та "справжнім техасцем".

Примітно, що свої симпатії Україні Буш висловив ще на початку повномасштабного російського вторгнення. У травні минулого року він навіть провів відеозустріч із Володимиром Зеленським.

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