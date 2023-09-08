Колишній президент США дав свою характеристику лідерам України та Росії.

Колишній президент США Джордж Буш-молодший вважає, що чинний президент України Володимир Зеленський настільки "жорсткий", що він міг бути з Техасу. Про це екс-лідер Америки заявив, виступаючи у відеочаті під час "Ялтинської конференції", що сьогодні відбулася в Києві, пише Politico.

"Ну він жорсткий чувак, він справжній техасець", – заявив Буш, який виріс в Техасі.

Щодо постаті Володимира Путіна Буш висловив думку, що той намагається побудувати нову імперію, тому на вторгненні в Україну він може не зупинитися. Якщо Путін піде далі, тоді, на думку Буша, США доведеться допомагати таким країнам, як Польща, Литва та Латвія.

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"Ситуація в Україні має значення для безпеки США. США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони демонструють мужність", — сказав екс-президент.

Попри це, на думку Буша, з часом буде все важче й важче переконувати американців у тому, що допомога Україні відповідає їхнім інтересам.

"Перш за все Україні потрібно боротися з корупцією. Останні перестановки в уряді показали мені, що Зеленський хоче це зробити", — сказав Буш.

Колишні президенти США про Україну

Як писав УНІАН, Дональд Трамп, що нині претендує на повторне обрання президентом США, неодноразово висловлювався за необхідність припинити військову допомогу Україні. Також він вважає необхідним віддати Росії частину української території.

Попередник Трампа на посаді Барак Обама заперечує, що в 2014 році, коли він сам ще був президентом США, Росія незаконно вдерлася в Україну та анексувала Крим. За його словами, "не було збройного вторгнення в Крим".

Біл Клінтон, що був президентом США у 1990-х роках та серед інших примушував Україну віддати Росії свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки за Будепегтським меморандумом, зізнався, що шкодує про свою політику щодо України.

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