До рук журналістів потрапили документи, що розповідають про відносини Лондона і Москви в перші роки президентства Путіна.

У перший час після приходу Володимира Путіна до влади в Росії тодішній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер прагнув ввести його у вузьке коло найвпливовіших політиків світу. Сам Путін при цьому давав брехливі обіцянки. Про це пише Financial Times.

На цьому тижні до британського Національного архіву були передані документи, що підтверджують спроби Блера завести дружні стосунки з новим господарем Кремля на самому початку його президентства.

Видання посилається на документ від лютого 2001 року, що розповідає про зустріч Блера з тодішнім віце-президентом США Діком Чейні. Британський прем'єр описував співрозмовнику Путіна як "російського патріота" з "менталітетом як у Шарля де Голля".

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"Він [Блер] розумів, що у Путіна низький рейтинг схвалення в США. Але він вважав, що було б краще надати Путіну місце за головним столом і заохочувати Путіна до того, щоб він слідував західним поглядам, а також західній економічній моделі", — йдеться в документі.

Блер вважав, що "найкращу відповідь від Путіна "можна буде отримати в тому випадку, "якщо ставитися до нього з певною повагою". Британський прем'єр розраховував, що в такому випадку Росія не намагатиметься відірвати європейських членів НАТО від США.

У той же час звіти британського уряду за 2001 рік показують, що на тлі "теплої риторики Путіна про тісні зв'язки" Великобританії і РФ відновилася шпигунська активність росіян на "Туманному Альбіоні".

Також документи того періоду фіксують численні брехливі обіцянки Путіна, дані Тоні Блеру – що Москва припинить допомогу ядерній програмі Ірану і стане на бік Заходу з питання саддамівського Іраку.

Також Путін запевняв Блера, що не хоче уславитися "антинатовцем" і не має наміру "намагатися уповільнити процес розширення НАТО".

Британські звіти показали, що прихильно до нового російського президента ставився також прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Одного разу він навіть запропонував лідерам НАТО "доручити Путіну говорити від їх імені" на індо-пакистанських переговорах у Казахстані в 2002 році. Тодішній держсекретар США Кондоліза Райс назвала пропозицію італійського прем'єра "жахливою ідеєю".

Відносини Британії та Росії

Тоні Блер вважається одним з найуспішніших прем'єр-Міністрів Британії. Він очолював уряд країни рекордні 10 років – з 1997 по 2007 рік.

Помітне погіршення відносин Лондона і Москви почалося в другій половині 2000-х років, чому сприяло зокрема вбивство екс-шпигуна ФСБ Олександра Литвиненка.

У 2014 році Британія ввела санкції проти РФ за анексію Криму і вторгнення на Донбас. А після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Велика Британія стала одним з найбільших постачальників зброї та іншої допомоги для ЗСУ і в той же час одним з головних прихильників введення санкцій проти РФ.

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