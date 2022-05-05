43-й президент США висловив підтримку президенту України та всьому українському народові в боротьбі з агресором.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м Президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зеленський подякував США та зазначив, що знайомство з Бушем - велика честь для нього.

"Велика честь познайомитися з вами. Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", - сказав президент.

Буш висловив підтримку Зеленському та всьому українському народові в боротьбі з агресором, він відзначив стійкість народу України під час протистояння загарбникам.

"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз... Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", - зазначив він.

Президент України наголосив, що наша держава відчуває справжню допомогу та щиру підтримку з боку США. Окрім цього, Зеленський запросив Буша відвідати Україну у зручний для нього час.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві вже відновили свою роботу понад 30 посольств іноземних держав.

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