Європейський союз розпочав роботу над бойовим кораблем наступного покоління. Він може надійти на озброєння десь у 2040-х роках.

Як розповів Defense News глава морського підрозділу Європейського оборонного агентства Юрген Скрабек, міністри оборони можуть підписати лист про наміри реалізувати проєкт уже за два тижні. За його словами, у цьому дуже зацікавлені шість держав, чотири з яких мають великий військово-морський флот.

Згідно з оцінками, у майбутньому країнам Євросоюзу знадобиться не менше тридцяти бойових кораблів. Скрабек не вірить, що всі ці судна побудують у рамках програми European Combat Vesse, бюджет якої може перевищити 20 мільярдів євро.

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Голова Європейської групи військово-морської промисловості Фернандо Мігелес Гарсія каже, що може йтися про створення "корабля-матки", здатного нести безпілотні літальні апарати:

"Нове покоління кораблів повністю відрізнятиметься від тих, що ми маємо зараз, тому що сценарій морської війни сильно змінюється".

Директор Управління концепцій і можливостей військового штабу Євросоюзу Ігнасіо Куартеро додав, що компактне судно повинне протистояти "всьому спектру загроз", включно з дронамі і гіперзвуковими протикорабельними ракетами.

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