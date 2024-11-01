Він може стати найбільшим надводним кораблем Північної Кореї на сьогодні.

КНДР спорудила на верфі у місті Нампхо новий стапель довжиною 170 м та шириною 30 м. На це звернули увагу експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Як можна бачити на знімках, будівництво корабля на стапелі вже розпочали. Добре видно секції корпусів. Поряд знаходяться портальні крани, які можна використовувати для того, щоб переміщати їх. Розгледіти щось детально заважає маскувальна сітка.

У експертів є кілька версії відносно того, чим саме може виявитись нове судно. Згідно з однією, північнокорейський режим будує потужний надводний корабель, наприклад, ракетний фрегат. Якщо це дійсно так, він стане найбільшим надводним бойовим кораблем Північної Кореї.

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Варто зазначити, що хоча формально флот КНДР є дуже великим, він складається переважно із невеликих кораблів, які мають вкрай обмежені бойові можливості. Таким чином, умовний "‎фрегат"‎ (якщо це дійсно він) стане гігантським кором вперед для Північної Кореї.

Існує й інша версія. Згідно з нею, КНДР будує не надводний корабель, а великий підводний човен, який зможе нести балістичні ракети. Яка саме версія є вірною ми, вочевидь, скоро дізнаємось - північнокорейський режим полюбляє гучні презентації своєї нової зброї.

Північна Корея

Раніше повідомлялось, що Північна Корея могла почати будівництво атомної субмарини. Відповідні роботи зафіксувала південнокорейська розвідка.

У той же час на Заході вважають, що припущення про ядерну силову установку базується лише на розмірах підводного човна. А отже, казати про щось конкретне зарано.

Також західні експерти вважають, що північнокорейських солдатів помилково недооцінюють і насправді вони вміють битися.

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