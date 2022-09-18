Американський генерал попередив, що війна перебуває в новій фазі, у якій українські війська перехопили стратегічну ініціативу.

Можлива реакція Росії на свої останні невдачі на полі бою в Україні залишається незрозумілою, тож слід не втрачати пильність.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал США Марк Міллі, пише Reuters.

Він вбачає ризики ескалації з боку Кремля на тлі успішного контрнаступу України.

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"Війна зараз іде не надто добре для Росії. Тому всі ми зобов’язані підтримувати високий рівень готовності, пильності", - сказав Міллі.

Генерал США не вважає, що американські війська в Європі перебувають під підвищеною загрозою, але додає, що вони мають бути готові.

"Під час ведення війни ви просто не можете бути цілком упевнені, що буде далі", - зазначив Міллі.

Американський генерал не став припускати наступні кроки Путіна, але попередив, що війна перебуває в новій фазі, у якій українські війська перехопили стратегічну ініціативу.

"Через це ми повинні дуже уважно стежити за реакцією Росії на це", - наголосив Марк Міллі.

Контрнаступ ЗСУ: основні подробиці

12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території. Сюди входять міста Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ. 14 вересня, Маляр повідомила, що сили оборони України з 6 вересня вже звільнили близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території, близько 388 населених пунктів.

16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що практично вся Харківська область уже деокупована.

Атакувальні дії українських захисників переломили хід війни, але завершити її цього року все одно не вдасться, вважають експерти з американського Інституту вивчення війни. Вони також розповіли, що Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі успіхів ЗСУ.

Окремо аналітики розповіли, як українська армія посилила тиск на підрозділи росіян на сході. Якщо ситуація буде розвиватися схожих чином, ворогові стане складно оборонятися.

Російські окупанти також продовжують наступати на Донбасі замість відправки підкріплень в райони атак ЗСУ. На думку експертів, такі дії "відірвані від реальності".

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