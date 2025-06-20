Вадефуль пояснив, як Захід має примусити Путіна до мирних переговорів.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль висловив побоювання, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном відволікає увагу від війни в Україні. При цьому він підкреслив, що його країна не забуває про Україну.

В інтерв'ю Spiegel, відповідаючи на запитання про те, чи турбує його зниження уваги до війни в Україні через конфлікт на Близькому Сході, Вадефуль відповів ствердно.

"Так, турбує. Ми не забуваємо про Україну. І те ж саме стосується інших збройних конфліктів і гуманітарних катастроф, таких як у Судані та Південному Судані, де є масові жертви", - підкреслив він.

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При цьому він наголосив, що чим послідовнішою буде політика Заходу щодо Росії, тим більша ймовірність, що Володимир Путін погодиться на переговори.

"Це означає, що ми також не повинні припиняти військову підтримку: ми повинні продовжувати допомагати Києву. Це необхідно для нашої свободи", - підкреслив він.

При цьому Вадефуль не відповів прямо на запитання, чи очікує він нового наступу Росії в Україні цього літа, підкресливши, що "кожен додатковий день цієї війни жахливий".

"Європейці налаштовані рішуче, але наші дії будуть більш ефективними, якщо ми тісно координуватимемо свої дії зі США. Якщо це вдасться, Путін буде готовий до переговорів дуже швидко", - зазначив він.

Він також оцінив можливість прямих переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, зазначивши, що для цього мають бути дотримані умови.

"По-перше, ми, європейці, повинні вирішити, що переговори з керівництвом у Москві мають сенс. Не бракує пропозицій про переговори з Україною. Чого не вистачає, так це волі Путіна припинити свої атаки", - сказав Вадефуль.

Війна в Україні - новини

Раніше видання Welt озвучило три сценарії, за якими може завершитися війна в Україні. Якщо західні країни почнуть масово постачати в Україну сучасне озброєння, та посилять санкції проти Росії, то Україна залишиться суверенною державою, тільки Крим і, можливо, деякі інші регіони тимчасово залишаться під контролем Росії.

Однак, як вказує видання, такий сценарій дуже малоймовірний. Набагато більш можливі два інших. Наприклад, коли США відмовляться від підтримки України, і наша країна втратить до 20% територій і залишиться без виходу до моря.

Найімовірнішим аналітики вважають сценарій, аналогічний замороженому конфлікту між Північною і Південною Кореєю. Конфлікт заморозять по лінії фронту, буде створено велику демілітаризовану зону, і мирного договору не буде.

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