Китай буде дотримуватися своєї "об'єктивної і справедливої позиції".

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що шлях до мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні не буде легким. При цьому КНР продовжить дотримуватися своєї "об'єктивної і справедливої позиції".

"Китайська сторона зазначила, що російська сторона заявила, що ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, і висловила свою вдячність за це", — процитувала заяву Сі Цзіньпіна китайська державна телерадіомовна компанія CCTV, передає Reuters.

Голова КНР також заявив, що Піднебесна і РФ повинні тісно координувати свої дії і співпрацювати в міжнародній сфері. А ось Путін в коментарях на російському телебаченні заявив про прагнення розвивати військове партнерство з Китаєм. При цьому в заявах з боку КНР про це нічого не згадувалося.

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Китай залишається одним з міжнародних російських партнерів. Він підтримує РФ на рівні наративів, але на практиці займає нейтральну позицію у війні.

Посол КНР в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що війна в Україні поставила Китай "в дуже складне політичне становище", загостривши відносини з Європою.

Заступник секретаря Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв минулого тижня зустрівся з Сі Цзіньпіном. Останній заявив про необхідність дипломатичного врегулювання війни.

Через кілька днів після візиту міністр закордонних справ Китаю Ван І повідомив, що Піднебесна продовжить зміцнювати відносини з РФ у 2023 році.

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід розповів, чому Китай не стане підтримувати Росію у військовому плані. У Піднебесній були шоковані слабкими результатами окупаційної армії в Україні.

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