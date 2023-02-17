Світ сприймає річницю російського нападу на Україну як дуже важливу і значущу дату.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін планує виступити з "мирною промовою" в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявив Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані, слова якого наводить Sky News.

Напередодні італійський дипломат вперше зустрівся з Ван І – колишнім главою МЗС Китаю, який сьогодні очолює канцелярію комісії ЦК КПК у закордонних справах.

Саме Ван І повідав Антоніо Таджані про те, що лідер Китаю планує зробити заяву в річницю початку повномасштабної війни в Україні.

Відео дня

Війна в Україні - позиція Китаю

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу.

Пекін формально не приєднався до санкцій проти Росії, але де-факто китайські корпорації суттєво скоротили контакти з РФ.

Нещодавно новий посол КНР в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "в дуже скрутне становище" і "сильно загострило" відносини КНР з Європою.

За деякими даними, Китай таємно надає Росії допомогу у війні, однак масштаби цієї підтримки важко оцінити.

Вас також можуть зацікавити новини: