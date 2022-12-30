Китай декларує стратегічне партнерство з Росією, але ухиляється від військової допомоги на тлі війни в Україні.

Росія сподівається на військово-технічне співробітництво з Китаєм, але офіційний Пекін готовий тільки на політичне партнерство. Про це йшлося під час відеопереговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 30 грудня.

"Особливе місце у всьому комплексі російсько-китайських відносин посідає військове і військово-технічне співробітництво, яке сприяє безпеці наших країн і підтримці стабільності в ключових регіонах", – заявив господар Кремля.

Путін зазначив, що Росія націлена зміцнювати співпрацю між збройними силами двох країн.

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У свою чергу лідер Китаю заявив про готовність до стратегічної співпраці з Росією в умовах "непростої і далеко неоднозначної обстановки в світі".

"Ми готові бути глобальними партнерами на благо народів наших країн і в інтересах стабільності в усьому світі", – заявив Сі.

При цьому китайський керівник ані словом не обмовився про можливості співпраці у військовій галузі.

У ході цієї відеозустрічі Путін запросив співрозмовника відвідати Москву наступної весни, аби "продемонструвати всьому світу міцні російсько-китайські зв'язки". Це вже друге таке запрошення цього року. Перше Пекін відхилив на початку літа.

Відносини Китаю з Росією на тлі війни в Україні

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Пекін вважав за краще заявити про свій нейтралітет і почав закликати до мирному діалогу.

Хоча офіційно Китай не став приєднуватися до міжнародних санкцій проти Росії, на практиці китайські корпорації почали обмежувати або навіть зупиняти поставки підсанкційних товарів в РФ.

В мережі періодично з'являються повідомлення про можливу військову допомогу Росії з боку Китаю, але досі офіційно ніхто не зміг підтвердити ці чутки.

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