Круглий стіл ворогів. Що обговорювали у Римі лідери G20

Світ повен негараздів – від COVID-19 до голоду та бідності. Як ці проблеми будуть вирішуватись, залежить від Великої двадцятки, яка зібралась зараз у Римі. Чи стане зібрання G20 детонатором нової війни, який сигнал світу дали Росія та Китай, відмовившись від "очної ставки" з іншими лідерами та які висновки має зробити Україна?

На нашій планеті 195-ть країн і... ніякої рівності. Велика двадцятка, яка зараз зібралася в Римі, й за якою спостерігав ТСН.Тиждень, по суті й вирішує: як ми - жителі інших ста сімдесяти п'яти країн - будемо жити завтра. І чи будемо жити взагалі. Бо світ нині ніби застиг перед великою грозою. Ніхто не знає, де і як сильно бабахне.

А новини невтішні. Росія затягує газовий зашморг на шиї європейців. Економічна війна Сполучених Штатів та Китаю вже перейшла в стан підрахунку авіаносців, винищувачів та гіперзвукових ракет. Партнери по НАТО вже не криючись висловлюють територіальні претензії один одному й готовність за них битись, як, наприклад, Туреччина й Греція.

Та наразі, у Римі, за спостереженнями ТСН.Тижня, всі демонструють хорошу міну. Як у себе вдома в Італії почувається перша леді США. Для Джил Байден це й справді прабатьківщина. Її дід був родом із Сицилії. І Джил навіть якось зізнавалася: сюди з родиною тікала в найтяжчі моменти життя, аби знайти прихисток й відновити спокій. Та от чи допоможе італійська гостинність Двадцятці?

"G20 по своїй суті дуже важлива, адже це багатосторонні спроби вирішити кілька ключових питань, які вже неодноразово порушували", - зауважує професор новітньої історії Luiss University Жан-П’єр Дарніс.

Та розв’язувати будь-які питання стає дедалі важче. Варто поглянути лишень на спільне (як іще люблять називати на таких самітах – сімейне) фото…

Прем’єр Канади Трюдо, здається, ледь стримує свого британського колегу Джонсона, аби той не накинувся на французького очільника Макрона. Британська преса вже охрестила цей момент війною за рибу.

"Думаю, що речі, які об’єднують Францію та Британію значно важливіші за речі, які нас роз’єднують. Але й мушу визнати, що ми трохи стурбовані тим, що Франція може порушити чи порушує угоду про торгівлю та співпрацю, яку ми уклали. Та все це дріб’язкове у порівнянні з іншими проблемами, з якими ми стикаємося сьогодні", - говорить британський прем’єр Борис Джонсон.

Після Брекзиту Лондон та Париж досі не можуть домовитися про вилов риби – британці не дають французьким рибалкам ліцензій, французи погрожують британцям перекрити Ла-Манш.

А от лідери Китаю та Росії, як помітив ТСН.Тиждень, щоб уникнути незручних моментів та розмов, під приводом пандемії вирішили з’явитися на саміті по відеозв’язку. Останні півтора року Путін уже, здається, звично ховається від ковіду й осуду по бункерах. Та от відмова віл офлайн-зустрічі Сі Цзіньпіня виглядає неоднозначно.

"Я переконаний, що розвиток Китаю принесе світові ще більші можливості й надасть нового імпульсу світовій економіці", - сказав президент КНР.

Цей імпульс наразі й намагаються стримати Сполучені Штати. Китайська економічна експансія йде настільки стрімко, що витісняє Америку з її традиційних ринків. А Пекін більше не вважає, що поступається Вашингтону у військовій галузі. І, таємно випробувавши практично невловиму гіперзвукову ракету, здатну нести ядерний боєзаряд, прямо вказав, до якої межі здатен дійти. Ракета буквально облетіла землю - відстань більше не має значення. А тут іще майже пряме протистояння США і КНР довкола Тайваню… Тож "рвонути" може будь-якої миті.

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"Китай намагається підірвати безпеку та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні. Сполучені Штати зобов’язані допомогти Тайваню забезпечити самооборону. Це частина наших домовленостей і ми від них не відступатимемо", - каже директорка Американського інституту в Тайвані Сандра Аудкірк.

Якщо ж хтось думає, що його це не стосується, ТСН.Тиждень радить подивитися, скільки на вас надягнуто китайського, взуто китайського, скільки китайської техніки в домі… Та головне - серйозні негаразди у Вашингтона й Пекіна майже автоматично означають нову світову фінансову кризу. Банкрутство кількох великих американських корпорацій у 2008 році вилилося для України колосальними втратами, ледь не третини ВВП. Китайська криза може вдарити по нас іще болючіше.

Утім, надія на те, що Велика двадцятка здатна домовлятися, таки є. Наприклад, G20 ухвалила унікальне рішення – про єдиний мінімальний податок у 15 відсотків для всіх транснаціональних корпорацій, що дозволить вичавити їх з офшорів.

"Пандемія ще не закінчилася. І тому ми сьогодні говорили про глобальну економічну ситуацію й відновлення економік. І тут є, що сказати. Світова спільнота домовилася про мінімальне оподаткування компаній. Це чіткий сигнал правосуддя", - сказала Ангела Меркель, яка от-от залишить посаду канцлера Німеччини.

І, схоже, цей саміт дав відповідь на ще одне важливе для України запитання: хто ж наступний канцлер й новий член Мінських переговорів. Меркель до Рима прилетіла з соціал-демократом Олафом Шольцом, і він був присутній на всіх двосторонніх зустрічах. Вочевидь таким чином його готують до майбутніх обов’язків канцлера. Нам же цікаво, на який бік він стане в газовій війні, яку Росія вже оголосила Європі. Бо Німеччина, підтримуючи "Північний потік-2", прямо грає і проти ЄС, і проти України.

Тож зустріч G20 корисна нам бодай тим, що Берліну про це господар Білого Дому таки нагадав. А для планети - тим, що сьогодні ще не "бахнуло".

Мар’яна Зінковська

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