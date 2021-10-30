Глави держав зібралися, щоб обговорити зміну клімату та глобальну економіку.

У Римі стартував дводенний саміт лідерів країн G20.

Глави держав зібралися, щоб обговорити зміну клімату та глобальну економіку, повідомляє "Радіо Свобода".

Це перша особиста зустріч лідерів G20 з початку пандемії коронавірусу майже два роки тому. COVID-19 та пов’язані з ним питання будуть серед тем до обговорення, проте основний пункт порядку денного – кліматичні зміни.

Саміт проходить перед конференцією ООН, яка має розпочатися у шотландському Глазго 31 жовтня. Загалом на країни, що входять до "Групи 20", припадає понад 80% викидів вуглецю.

Читайте такожГлава ВООЗ побоюється появи нового вірусу, який не вдасться подолатиПід час саміту також очікується підписання угоди про запровадження глобального мінімального корпоративного податку.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня міністри фінансів і охорони здоров’я G20 схвалили комюніке, в якому закликали охопити щепленням від коронавірусу 70% населення планети до середини 2022 року. На їх переконання, упродовж наступних двох місяців квота щеплених у світі має досягти в середньому щонайменше 40%.

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Автор: Вікторія Токарєва