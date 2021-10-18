Випробування були проведені в серпні і застали зненацька американську розвідку.

У Китаї провели випробування нової гіперзвукової ракети, яка здатна нести ядерний бойовий заряд.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Китайські військові зробили це таємно ще в серпні, а відомо стало тільки зараз. Ракета досягла орбіти, облетіла планету, знизилася для ураження цілі, проте не влучила: недоліт склав близько 32 кілометрів.

Проте випробування показали, що Китай просунувся набагато далі в розробці гіперзвукової зброї, ніж припускали в США, пише газета The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

Випробування китайською гіперзвуковою ракетою не були анонсовані заздалегідь, як це робиться зазвичай, і шокували американських експертів.

"Ми поняття не маємо, як вони це зробили", - розповів інформатор в американській розвідці.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Росії випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Стрільба була проведена по умовній морській цілі в Баренцевому морі. Випробування провели з атомного підводного човна.

До кінця 2021 року заплановані в цілому два пуски "Циркону" з атомного підводного човна "Северодвінськ". У 2022 році випробування продовжаться.

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Автор: Олег Давигора