Нелегітимний глава Білорусі стверджує, що на українській території створюють фактично бази НАТО.

Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, заявляє, що домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "здійснювати якісь дії" щодо України.

Як повідомляє сайт президента Білорусі, Лукашенко 27 вересня прийняв керівництво силового блоку з доповіддю про ситуацію на державному кордоні Білорусі.

"Але найсумніше – це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші втікачі, - там створюються навчально-тренувальні табори у все більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби", – стверджує Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко обурився курсом України до НАТО, заявивши про "новий фронт""Особлива увага українській ділянці – що ми там будемо робити. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", – підкреслив він.

За його словами, ця тематика неодноразово обговорювалася на зустрічах з Путіним.

"Ми з президентом Росії проводили й проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба здійснювати якісь дії. В іншому випадку ми завтра матимемо просто на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію. Аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувалися і допустити цього не можемо", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, у серпні 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Тодішньому президенту Олександру Лукашенку "намалювали" перемогу з дуже великим відривом. Опозиція стверджувала, що влада пішла на масштабні фальсифікації.

Почалися акції протесту. Силовики жорстоко розправлялися з мирними протестувальниками. ЗМІ дізналися про жертви й постраждалих. Низка країн світу, в тому числі й Україна, не визнали результати виборів у Білорусі 2020 і не вважають Лукашенка президентом.

Примітно, що Володимир Путін одним з перших привітав Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах.

Лукашенко не раз робив недружні заяви щодо української держави – стверджував, що з нашої країни в Білорусь возять зброю, погрожував закрити кордон.

Раніше, у 2014 році, Росія пішла на агресію проти України – захопила Крим і вдерлася на частину Донбасу.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк