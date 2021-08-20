Президенти Франції та Росії у четвер довго спілкувалися телефоном, поділилися у Єлисейському палаці.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 19 серпня, понад півтори години говорив телефоном з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Очільники держав, зокрема, підіймали тему конфлікту на частині сходу України, повідомили у Єлисейському палаці.

Французький лідер підтвердив своє прагнення працювати над виконанням Мінських угод щодо Донбасу. На його думку, для виконання домовленостей необхідна прихильність всіх сторін, зокрема, РФ.

Макрон також закликав Путіна звільнити засудженого російського опозиціонера Олексія Навального.

Макрон і Путін вже не раз спілкувалися телефоном й зустрічалися наживо.

Нагадаємо, у 2014 році Росія пішла на агресію проти України – захопила Крим, вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

РФ не визнає, що пішла на агресивні кроки проти нашої країни.

Майданчиком для мирного врегулювання ситуації на Донбасі була обрана столиця Білорусі Мінськ. Мінськими угодами називають документи, схвалені учасниками врегулювання ситуації на Донбасі.

Конфлікт на Донбасі вирішують у трьох форматах – нормандському (Україна, Росія, Франція і Німеччина) та мінському (Україна, РФ, ОБСЄ).

Перший документ для врегулювання ситуації на Донбасі – Мінський протокол, було підписано 5 вересня 2014 року. Потім підписали ще два документи.

Засудження Олексія Навального – довідка УНІАН

Олексій Навальний влітку 2020 року пережив отруєння речовиною з групи "Новачок". У опозиціонера стверджували, що до отруєння причетний Володимир Путін. Політик лікувався у Німеччині.

Після повернення в РФ Навального затримали за ухилення від явки у кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин у справі компанії "Ів Роше".

У політика був умовний термін. Суд 2 лютого 2021 року вирішив, що Навальний заслуговує на реальний термін. Відповідно до рішення суду, опозиціонер повинен перебувати у колонії загального режиму два роки та вісім місяців.

Ряд західних політиків т Європейський суд з прав людини закликали РФ звільнити Навального.

Автор: Екатерина Присяжнюк