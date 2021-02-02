Таким чином, Навальний повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Симонівський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив умовний термін на 3,5 роки Олексію Навальному у справі "Ів Роше" на реальний.

Про це повідомляє ТАСС із залу суду.

"Суд постановив клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Навальному О. А. задовольнити. До набрання вироком законної сили обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зачитала рішення суддя Наталія Рєпнікова.

При цьому йому зарахують той час, який він провів під домашнім арештом під час первісного розгляду справи - це приблизно 10 місяців (з кінця лютого по кінець грудня 2014 року).

Таким чином, всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

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Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений до "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: УНІАН