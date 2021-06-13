Найвища приватність. Як відбуваються президентські телефонні балачки

У час, коли ціла планета сидить у карантині, саме телефон став основним інструментом міжнародної політики. І кожна розмова між президентами - це завжди сигнал, який часто виходить за межі однієї країни. Про що була телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом і як вона відбувалась?

Джо Байдена вважають майстерним знавцем зовнішньої політики. Утім, останнім часом щільність його контактів була досить обмеженою. Окрім, японського прем’єра Йосихіде Суга в Овальному кабінеті не було нікого. Навіть канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо спілкувався з Байденом по відеозв’язку. Однак, цього тижня лідер Сполучених штатів вирушив у велике європейське турне - що називається оглядати союзників.

«Це не просто туристична подорож. Це саміт Великої сімки, саміт НАТО, дуже важливе для України. І саміт США-ЄС, плюс переговори з Путіним», - розповідає ТСН.Тижню політолог Володимир Фесенко.

Від таких заходів, на яких збираються зірки світової дипломатії, залежить багато що і багато хто у світі. Зрозуміло, що Україні важливо, аби і на цих зустрічах, і в перемовинах вона згадувалась найчастіше. Тож заручитись підтримкою такого впливового «адвоката», як Джо Байден, напередодні важливих політичних подій у Європі нам украй вигідно. Буквально - на заздрість іншим країнам. Принаймні так розцінює візит держсекретаря Блінкена в Київ, приїзд сенаторів та останню телефонну розмову між президентами України та США, заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

«Представники деяких держав навіть висловлювали ревність щодо інтенсивності та рівня контактів з українською стороною», - каже він ТСН.Тижню.

«Президенти не телефонують просто так. Особливо американський президент», - додає Володимир Фесенко.

Тож як нам вдалося провести «спецоперацію» «телефонна розмова»? І про що ми домовились з президентом США?

Щоби лідери країн могли між собою поспілкуватись, запускається канцелярська машинерія одразу у двох країнах. Вони враховують буквально все - різницю у часі, конкретну тему розмови й заборонені питання, навіть тон перших слів… Остання розмова Зеленського і Байдена готувалася протягом двох тижнів, а остаточний час її проведення став відомим тільки в понеділок уранці. І це невипадково.

«Це було в понеділок, все збіглося з графіком президента, і тому розмова відбулася. Підготовка зайняла 2 тижні, а узгодження зайняло кілька десятків хвилин», - розповів ТСН.Тижню головний протоколіст президента України, заступник глави Офісу президента Ігор Брусило, який до дрібниць контролює таку підготовку.

Слово «підготовка» тут означає, що два тижні поспіль наші дипломати в Україні та в Сполучених Штатах детально проробляли план телефонної розмови. Відступати від нього не бажано. Узгоджували тези - бовкнути зайве на таких перемовинах зась. Втім, час йшов, а Джо Байден все не виходив на контакт. І, схоже, в Офісі президента знайшли своєрідний і дуже ризикований «прискорювач».

«Емоційність і нестандартність подачі змушує відповідати наших партнерів, в тому числі і Байдена», - каже Володимир Фесенко, згадуючи скандальне інтерв’ю Володимира Зеленського американському виданню Аксіос, яке вийшло буквально за півдоби до дзвінка з Білого дому.

В ньому президент України відверто критикує свого заокеанського колегу за відмову від санкцій проти російського газогону «Північний потік-2». Видання стверджує, що Зеленський запропонував Байдену тет-а-тет з ним в будь-якій точці планети перед зустріччю з Путіним. Домовились про майже негайний телефонний дзвінок.

Як тільки про це стало відомо, в ОП запустився цілий прихований механізм. Адже телефонна розмова президентів – як справжня спецоперація.

Для телефонних розмов в Офіс президента вмонтована секретна кімната. Так, саме вмонтована. Адже цей об’єкт нагадує окремий, відрізаний від світу бункер. Та, що цікаво, для зв’язку з Овальним кабінетом на стіл у цій кімнаті ставлять окремий апарат. На ньому немає ані диску з цифрами, ані кнопочок. Лише табло, на якому, у визначений час, висвічується ім’я абонента – «Білий дім».

Виявляється, наш президент може говорити з американським лише за спеціальним телефоном, наданим Сполученими Штатами. Окремі апарати для президентських балачок нам та іншим країнам надають ще Туреччина й Ізраїль.

«З усiма іншими країнами ми використовуємо власне обладнання, власні механізми криптозахисту, ключі, власні телефонні апарати й лінії зв’язку, - розповідає ТСН.Тижню голова Держспецзв’язку України Юрій Щиголь. - Нам надається заявка, що тоді відбудеться така розмова з таким абонентом. Ми отримуємо цей апарат в управлінні державної охорони, під’єднуємо його до спеціальної мережі та забезпечуємо зв’язок і з’єднання між президентами».

Спеціалісти Держспецзв’язку - головні у з’єднанні двох президентів. Вони - перші, хто встановлюють контакт з іншою стороною, перевіряють, чи туди зателефонували за спеціальними кодовими словами (так що пранкерам нічого не світить). Вони ж і захищають сигнал, аби до нього не пробилась жодна розвідка. А розмова була справді приватною. І головне - це саме телефонна розмова, ніякого відеозв'язку.

Співрозмовники ніколи не бачать одне одного. Тільки гучний зв’язок. Кожен з лідерів має чіткий план, буквально прописаний на папірці і узгоджений з абонентом на іншому кінці дроту. І ще одна особливість - на цих перемовинах глава держави ніколи не буває наодинці.

То хто ж підслуховує балачки президентів?

«Визначає президент. Визначає керівник офісу те коло осіб, які можуть бути присутніми під час розмови. З урахуванням, знову ж таки, питань, які будуть підніматися. Перекладач не присутній в кабінеті, в якому знаходиться президент, він знаходиться на паралельній лінії», - розповідає ТСН.Тижню заступник главі ОП Ігор Брусило.

До речі, тут з’ясувалась ще одна деталь, яка може значно вплинути на розвиток наших стосунків зі Сполученими Штатами. Її, щоправда, якраз списали на труднощі перекладу. Після розмови Зеленського і Байдена на цьому тижні українська сторона написала про підтримку американським лідером ПДЧ щодо членства в НАТО для України. Втім невдовзі ці слова прибрали. По суті - видали бажане за дійсне. І цю помилку в Білому домі помітили.

«Слово – багато, що значить. Іноді на саміті над деклараціями працюють два-три-чотири місяці. І за кожне слово потрібно боротися. Тут так само. Осад залишився… Катастрофи немає. Але це історія про довіру», - каже ТСН.Тижню екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Підстав для занепокоєння немає. Обмін думками, обмін позиціями відбулися. Це насправді дуже важливо, тому що це - свідчення довіри», - вважає заступник глави ОП Андрій Сибіга.

Крім того, це й сигнал іншим - з Україною можна домовлятись. Вже після телефонних перемовин Зеленського і Байдена, під час якої розглядались три блоки питань, відбулися певні зрушення. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив: рішення про скасування санкцій проти «Північного потоку-2» ще може бути переглянуто. Утім, в США чітко розуміють: добудова газогону в обхід України таки завершиться. Тож тепер сполучені Штати і Німеччина обговорюють відшкодування для України втрат транзитних платежів.

Йенс Столтенберг зателефонував нам напередодні саміту НАТО і висловив політичну і тактичну підтримку. Втім, найголовніше, що хотів почути Зеленський - це підтримка Сполучених Штатів у боротьбі з Росією. Особливо - напередодні перемовин із Путіним. Андрій Сибіга запевняє, що цю підтримку ми отримали - разом із запрошенням в Білий дім: «Це має бути історія успіху. Так це бачить президент і так все буде зроблено, щоби дійсно цей візит зрушив багато надзвичайно важливих для України питань».

Втім, про практичну позицію Сполучених Штатів щодо цієї підтримки, ми, скоріше за все, дізнаємось вже після візиту Зеленського у Вашингтон. Дата вже практично визначена. Але це вже значно складніша «спецоперація».

Ірина Прокоф’єва, Тимофій Кощій, Ігор Сірий, Андрій Вєтошкін

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