Угорський прем'єр-міністр завив, що його країна не підтримає плани щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС.

Дружній Кремлю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав день з публікації у Facebook відео, в якому критикує "брюссельських бюрократів" за політику, спрямовану на підтримку України.

Своє відео Орбан супроводив драматичною музикою, що грає на задньому плані. Крайній правий лідер націлився на плани щодо збільшення допомоги Києву, а також міграційний пакет блоку.

"Брюссельським бюрократам давно пора прийти в себе!"- написав Орбан.

Відео дня

Угорщина, за його словами, не підтримає плани щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС.

Позиція Угорщини

З самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина була критично налаштована до санкцій Євросоюзу проти Росії і виступала за їх пом'якшення. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджував, що санкції завдають шкоди угорській економіці і висловлював сумнів в їх ефективності.

У травні поточного року НАЗК внесло найбільший угорського банку - OTP Bank - до списку спонсорів війни. Причиною стала позиція керівництва фінустанови продовжувати працювати в РФ і визнання так званих "Л/ДНР".

У відповідь Угорщина заблокувала допомогу ЄС Україні на 20 мільярдів євро.

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