Королева Великої Британії дізналася про діяльність свого радника лише за 10 років до його смерті.

Королева Єлизавета II не знала про подробиці подвійного життя її давнього радника з питань мистецтва, який був радянським шпигуном, адже палацові посадовці не хотіли її турбувати. Про це свідчать документи, які нещодавно були розсекречені, передає Associated Press.

Йдеться про королівського мистецтвознавця Ентоні Бланта. Файли, опубліковані Національним архівом Великої Британії, розповідають нові факти про шпигунську мережу, яка пов'язана з Кембриджським університетом у 1930-х роках, члени якої передавали СРСР секрети британської розвідки.

"Блант, який працював у Букінгемському палаці оглядачем картин королеви, роками перебував під підозрою, перш ніж у 1964 році нарешті зізнався, що, бувши старшим офіцером МІ5 (розвідувальне агентство) під час Другої світової війни, він передавав секретну інформацію радянським агентам", - нагадали у матеріалі.

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За словами офіцера МІ5, Блант розповідав тоді, що відчув "глибоке полегшення", коли зняв із себе цей тягар. В обмін на зізнання шпигуну дозволили зберегти роботу, лицарський титул і соціальне становище - а королеву, вочевидь, тримали у невідомості.

Зокрема у 1972 році особистий секретар королеви Мартін Чартеріс сказав шефу МІ-5 Майклу Хенлі, що "королева не знала, і він не бачить сенсу розповідати їй про це зараз; це лише додасть їй турбот, і з ним нічого не можна було зробити".

Однак вже у 1973 році уряд Британії вирішив розповісти монарху правду, адже Блант був хворий, тому чиновники побоювались, що після його смерті в ЗМІ підніметься галас.

Чартеріс зазначив, що "вона сприйняла все це дуже спокійно і без здивування" і "пам'ятала, що він був під підозрою ще на початку 1950-х років".

Водночас історик Крістофер Ендрю запевняє, що в офіційній історії МІ5 йдеться про те, що королеві раніше розповідали про Бланта в "загальних рисах".

"Блант був публічно викритий як шпигун прем'єр-міністром Маргарет Тетчер у Палаті громад у листопаді 1979 року. Він був остаточно позбавлений лицарського звання, але так і не був притягнутий до кримінальної відповідальності, і помер у 1983 році у віці 75 років", - нагадали в AP.

Королева Єлизавета II - цікаві факти

Раніше стало відомо, що Єлизавета II звернулася до Діани в день її весілля з Чарльзом. Коли пара махала натовпу, монархиня повернулася до принцеси та показала їй людей, що стояли під стінами палацу. Після чого вона порадила невістці поглянути на них з повагою.

Водночас колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що покійна королева Єлизавета II хворіла на рак кісток. За його словами, в їхню останню зустріч королева мала блідий та більш згорблений вигляд, а на руках та зап'ястях в неї були темні синці, можливо, від крапельниць або ін'єкцій.

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