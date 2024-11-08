Настав час для решти Європи активізуватись і зробити свій внесок.

Рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера розвалило коаліційний уряд країни, проклавши шлях до дострокових виборів і кинувши тінь на саміт Європейського політичного співтовариства в Будапешті. Про це пише The Telegraph.

Автори зазначають, що уряд Шольца, схоже, став жертвою власної екологічної політики. При цьому Лінднер закликав переглянути поетапну відмову від ядерної енергії та критикував нав’язливе прагнення Німеччини до чистої енергії. Результатом стало занурення Берліна в політичну невизначеність у надзвичайно невідповідний час.

"Німеччина стала найбільшим постачальником військової допомоги Києву в Європі, випередивши Британію, але має намір скоротити витрати в 2025 році, сподіваючись, що Україна зможе натомість значною мірою фінансувати себе за рахунок позик із доходів від заморожених російських активів", - йдеться у статті.

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На думку авторів, хоча вважається, що політичні потрясіння навряд чи вплинуть на поточні плани, вони, ймовірно, призупинять будь-яке потенційне збільшення підтримки в той час, коли Україні потрібно більше ресурсів, щоб зміцнити свої лінії фронту:

"Навіть побіжний погляд на витрати НАТО показує, що надто багато європейських країн були щасливі поводитися як неплатоспроможні. Ціна цього тепер очевидна для всіх, оскільки Європа сама не може гарантувати власний захист".

Як стверджує ЗМІ, ситуація в Україні в поєднанні з політичними потрясіннями в інших країнах має послужити "тривожним дзвіночком про те, що країни не завжди можуть покладатися на те, що хтось заплатить за рахунки".

"Решта Європи тепер повинна активізуватися і внести свою лепту", - резюмує видання.

Політична криза в Німеччині

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада у Німеччині розпалася урядова коаліція. Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера - лідера Вільної демократичної партії, що входить в урядову коаліцію.

Дострокові вибори до Бундестагу можуть відбутися вже в березні наступного року.

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