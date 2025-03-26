У скарбничку фонду надійшла величезна сума, яка відображає всю серйозність намірів поляків взятися за свою оборону.

Польща створила Фонд оборони та безпеки на суму $ 7,8 млрд. Про це повідомила в X міністерка фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч.

"Офіційно: Польща першою в Європі створила Фонд оборони та безпеки. Ми вкладемо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройних компаній", - повідомила міністерка.

Вона додала, що також за рахунок цих грошей поляки розвиватимуть свою "промисловість та дослідження в галузі нових технологій".

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Пелчинської-Наленч уточнила, що очолюване нею міністерство разом з іншими відомствами за 2 місяці створять інвестиційний план.

Нагадаємо, на початку цього місяця заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що його країна буде втрачати на оборону ільше. Він не виключив, що видатки на оборону сягнуть 5% ВВП.

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На тлі війни в Україні поляки мізно задумались над посиленням своєї оборони. Країна, не чекаючи якоїсь підтримки з боку ЄС, самостійно вирішує свої питання оборонного характеру. Так, 19 березня стало відомо, що Польща замінує свої кордони з Росією та Білоруссю.

Раніше стало відомо, що Польща і ще три країни виходять із договору про заборону протипіхотних мін.

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