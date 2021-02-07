Говорячи про політичне майбутнє 45-го президента США, пан Міллер сказав, що впевнений у його можливостях.

Колишній президент США Дональд Трамп почувається себе добре після відставки в січні 2020 року.

Про це заявив його старший радник Джейсон Міллер. Він зазначив, що на емоційний стан Трампа позитивно вплинув в тому числі й той факт, що великі соціальні мережі заблокували його акаунти після атаки прихильників президента на Капітолій США. Про це повідомляє The Sunday Times.

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"Президент каже, що почувається щасливішим, ніж останнім часом. Він сказав, що насправді добре, що його немає в соцмережах і в повних ненависті ехо-камерах, на які соціальні мережі часто перетворюються", — сказав Міллер.

Газета уточнила, що Міллер називає Дональда Трампа президентом за традицією, якої дотримуються при зверненні до нині живих екс-президентів США.

"Я вперше за роки бачу президента по-справжньому розслабленим. Всього 45 осіб в історії США випробували, як це — тримати світ на своїх плечах... і отримати можливість видихнути, усвідомлюючи, що вперше за чотири роки не один ти тримаєш все на собі", — описав радник поточну ситуацію.

Говорячи про політичне майбутнє 45-го президента США, пан Міллер сказав, що впевнений у його можливостях. "У його Комітету політичних дій - $78 млн, які допоможуть обрати республіканців в Палату представників і Сенат у 2022 році. Його ім'я - це величезний бренд, а його діти - Іванка, Дональд-молодший, Ерік і їх подружжя - це значні пункти в кампанії", - сказав він. На думку радника, Сенат США виправдає Трампа при розгляді імпічменту, оскільки "немає реального сценарію, за яким його могли б визнати винним".

Штурм Капітолію в США

6 січня 2021 року спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого мали бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа.

Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися до будівлі Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

7 січня 2021 року акаунти Дональда Трампа у Facebook Instagram були заблоковані мінімум на два тижні – до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року російська Асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до аккаунту чинного президента США Дональда Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

Сенат почне розгляд справи про імпічмент Дональда Трампа 8 лютого. Палата представників звинуватила його в підбурюванні до заколоту, що призвів до штурму Капітолію 6 січня. Він став першим президентом США, якому двічі був оголошений імпічмент, і першим, слухання щодо імпічменту якого пройдуть вже після відставки.

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Автор: Олена Коваленко