Частка американців, які не схвалюють його президентство, істотно зросла.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа падає, оскільки американці стурбовані станом економіки.

Шестиденне опитування Reuters/Ipsos показало, що 44% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента, порівняно з 45% в опитуванні, проведеному 24-26 січня. Рейтинг схвалення Трампа становив 47% - 20-21 січня, у перші години після його повернення в Білий дім.

Частка американців, які не схвалюють його президентство, істотно зросла - в останньому опитуванні вона сягнула 51% порівняно з 41% одразу після його вступу на посаду.

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Трамп користується відносно високим рівнем схвалення з питань імміграційної політики: 47% респондентів підтримують його підхід, що включає обіцянки посилити депортацію нелегальних мігрантів. Ця цифра майже не змінилася з січня.

Однак частка американців, які вважають, що економіка рухається в неправильному напрямку, зросла до 53% в останньому опитуванні, порівняно з 43% в опитуванні 24-26 січня. Суспільне схвалення економічного управління Трампом знизилося до 39% з 43% у попередньому опитуванні.

Критика Трампа у США

Член Сенату США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що Трамп озвучує брехливу інформацію про Україну, і це має вигляд капітуляції перед Путіним.

"У якому світі він живе? Це не тільки суперечить фактам і правді, а й украй огидно. Це огидна зрада країни, яка стікала кров'ю, боролася і вмирала за свободу", - заявив він.

Блюменталь наголосив, що українці відстоюють на полі бою не тільки власну, а й американську свободу, тому боротьба України "є нашою боротьбою".

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