У Вашингтоні не всі розуміють, у якому світі живе Трамп.

Президент США Дональд Трамп озвучує брехливу інформацію про Україну, і це виглядає як капітуляція перед Путіним. Таку думку в коментарі Fox News озвучив член Сенату США від Демократичної партії Річард Блюменталь.

"У якому світі він живе? Це не тільки суперечить фактам і правді, але й вкрай огидно. Це огидна зрада країни, яка стікала кров’ю, боролася і вмирала за свободу", – заявив він.

Блюменталь наголосив, що українці відстоюють на полі бою не лише власну, але й американську свободу, тому боротьба України "є нашою боротьбою".

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"Капітуляція президента є жалюгідною та слабкою", – заявив сенатор.

Заяви Трампа про Україну

Як писав УНІАН, останніми днями Дональд Трамп почав агресивно критикувати президента України Володимира Зеленського. Зокрема він звинуватив українське керівництво в тому, що воно не пішло на поступки росіянам від самого початку і обрало шлях збройного спротиву.

Сьогодні Трамп пішов ще далі і назвав Зеленського диктатором, який відмовляється проводити вибори. При цьому Трамп озвучив припущення, що український президент хоче затягування війни заради продовження американської допомоги.

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