У РФ з'явилася можливість не тільки вести війну в Україні, а й нарощувати військову присутність на кордоні з НАТО.

Росія нарощує військову присутність поблизу кордону з Фінляндією, зокрема будує новий артилерійський гарнізон у місті Кандалакша. Про це повідомляє фінська служба новин Yle з посиланням на супутникові знімки.

Так, на території військового гарнізону Лупче-Савіно в Кандалакші проведено значні земляні роботи і зведено кілька нових будівель. За даними адміністрації Мурманської області, це будується військове містечко для розміщення нової артилерійської бригади.

Крім того, як зазначає Yle, Росія має намір розмістити там щонайменше частину інженерної бригади, хоча останніми роками це військове містечко було просто складом.

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Супутникові знімки, отримані журналістами, фіксують зміни і на інших військових об'єктах у підконтрольній РФ Карелії. Особливо багато нової техніки помічено в гарнізоні Саперне, який розміщений на території колишнього фінського селища Саккола.

Видання зазначає, що активізація військової діяльності в Карелії пояснюється двома причинами. По-перше, гарнізони використовуються для підготовки солдатів і розконсервування старої техніки для їхньої подальшої відправки на фронт в Україні. І ця активність фіксується на супутникових знімках уже деякий час.

По-друге, зараз стало зрозуміло, що Росія має намір зміцнити свою військову присутність саме на кордоні з Фінляндією.

"Якби війська планувалося відправляти тільки в Україну, така інфраструктура, зрозуміло, там не знадобилася б", - зазначає аналітик супутникових знімків, відставний майор фінської військової розвідки Марко Еклунд.

Російська влада особливо не приховує, що розширює військову інфраструктуру в регіоні. Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс повідомляв, що в регіоні реалізується проєкт із модернізації військових містечок, на що планують витратити 42 мільярди рублів (близько 460 мільйонів євро).

Раніше повідомлялося, що в рамках посилення військової присутності поблизу кордону з Фінляндією Росія створює абсолютно новий 44-й армійський корпус. Це означає, що угруповання російських військ тут зросте щонайменше на 15 000 осіб.

Крім того, російська влада заявила про створення бригади залізничних військ у Петрозаводську, у складі якої вже діють штаб і один батальйон. Це ще кілька сотень військовослужбовців. Навесні місцеве видання також повідомляло, що в місті розміщений штаб змішаної авіаційної дивізії.

"Розміщення штабів у Петрозаводську означає, що управління військами тепер здійснюється ще ближче до фінського кордону", - зазначає Yle.

Але і це ще не все. Бригади, вже дислоковані в районі Санкт-Петербурга, вирішено перетворити на дивізії, тобто їхня чисельність зросте у два-три рази.

Таким чином, якщо до повномасштабного нападу на Україну війська держави-агресора в районі Фінляндії налічували близько 30 000 військовослужбовців, то з урахуванням розпочатих перетворень у майбутньому це угруповання може зрости до 100 000, вважає Марко Еклунд.

Видання Yle констатує, що у Росії, схоже, з'явилася можливість не тільки вести повномасштабну сухопутну війну проти України, а й водночас нарощувати чисельність військ і озброєнь біля кордону з Фінляндією.

Перспективи війни РФ із НАТО

Як писав УНІАН, на Заході вже відкрито визнають, що армії країн НАТО категорично не готові до повномасштабної війни. Наприклад, відставний генерал США Бен Ходжес упевнений, що зараз потрібно говорити не про стандарти НАТО для ЗСУ, а про те, що європейські армії не дотягують до стандартів ЗСУ.

Тим часом стає дедалі очевиднішим, що найімовірнішим напрямком російського удару по НАТО стане Естонія. Це найменша з країн альянсу, що межують з РФ, що має при цьому велику російськомовну меншину, яку можна використовувати для гібридного вторгнення.

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