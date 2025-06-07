За словами прем'єр-міністра Фінляндії, нові санкції, які підготували США, є дуже сильними.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що президент США Дональд Трамп помиляється, коли думає про послаблення санкцій щодо РФ. Про це повідомляє Yle.

За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація президента США намагається послабити санкції проти Росії, які буде розглядати Сенат. Як зазначили журналісти, Білий дім намагався переконати республіканського сенатора Ліндсі Грема пом'якшити його законопроєкт про санкції.

"Я сподіваюся, що США якнайшвидше і в максимально незмінному вигляді винесуть його (законопроєкт - УНІАН) на розгляд", - наголосив Орпо.

Відео дня

Прем'єр-міністр Фінляндії вважає, що пакет санкцій, який підготував Грем, є дуже сильним.

"Зараз потрібно приймати рішення. Ми маємо змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - зауважив Орпо.

За словами політика, Європейський Союз робить все можливе зі свого боку, аби вплинути на цю ситуацію.

Санкції проти Росії - останні новини

Раніше видання Bloomberg писало, що терпіння Трампа до Путіна гальмує санкції проти Росії. Як зазначили журналісти, законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Москви, який має понад 80 співавторів і підтримується обома партіями, нині призупинено, адже Білий дім висловлює невпевненість щодо його запровадження.

Зокрема Трамп заявляв, що ще не розглядав законопроєкт і прийме рішення "у потрібний час". Відомо, що новий пакет обмежень може позбавити РФ до $60 мільярдів щороку, значно скоротивши її нафтовий та газовий експорт.

Водночас Politico повідомляло, що республіканці готові натиснути на Трампа заради санкцій проти Росії.

"Такої сприятливої можливості, щоб "притиснути" Путіна і, нарешті, змусити його сісти за стіл переговорів, може більше не випасти. Але є одна заковика: схоже, Трамп цього просто не хоче", - наголосили журналісти.

Своєю чергою сенатор-республіканець Кевін Крамер вважає, США повинні прийняти новий пакет санкцій проти Росії. За словами американських чиновників, сам факт просування цього закону в Сенаті вже буде серйозним сигналом.

Вас також можуть зацікавити новини: