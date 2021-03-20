Прем'єр Болгарії звернувся до керівництва російської дипломатії та попросив припинити шпигувати.

За словами прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, після чергового шпигунського скандалу країні знову доведеться піти на оголошення персонами нон грата російських дипломатів.

"І знову у нашій країні повинні бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Ми будемо твердо захищати свою національну безпеку та незалежність", - цитує Борисова "Європейська правда" з посиланням на видання "Блиц".

"Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: "Припиніть шпигувати!", - заявив прем'єр-міністр.

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Автор: Катерина Комолова