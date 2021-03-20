За словами прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, після чергового шпигунського скандалу країні знову доведеться піти на оголошення персонами нон грата російських дипломатів.
"І знову у нашій країні повинні бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Ми будемо твердо захищати свою національну безпеку та незалежність", - цитує Борисова "Європейська правда" з посиланням на видання "Блиц".
"Я звертаюся до керівництва російської дипломатії та хочу сказати їм: "Припиніть шпигувати!", - заявив прем'єр-міністр.
Дипломатичні війни Болгарії та Росії
18 березня у столиці Болгарії Софії під час секретної операції затримали кількох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.
Раніше, у вересні 2020 року в Болгарії почали досудове провадження за статтею про шпигунство щодо двох дипломатів з Росії. Слідство вважає, що з 2016 року по теперішній час росіяни збирали для російської військової розвідки інформацію про плани модернізації армії Болгарії та технічної придатності її військової техніки.
- У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило персоною нон грата дипломата посольства Росії через дії, несумісні з його дипломатичним статусом.
- У січні 2020 року з Болгарії вислали двох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Це були перший секретар консульського відділу посольства РФ і співробітник торгового представництва РФ. За версією болгарської влади, росіяни збирали інформацію про механізми виборчого процесу в республіці, а також дані про енергетику.
- У жовтні 2019 року Болгарія вислала ще одного першого секретаря посольства Росії, запідозреного у шпигунстві.
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