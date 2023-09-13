Росіяни зуміли налагодити мережу контрабандних постачальників комплектуючих, необхідних для ВПК.

Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, щоб збільшити виробництво ракет за межі довоєнного рівня.

Про це пише The New York Times з посиланням на офіційні особи США, Європи та України. Відтак, Україна тепер особливо вразлива до посилених атак у найближчі місяці.

Росія обхитрила західні санкції

США зробили стримування військової машини Росії ключовою частиною своєї стратегії підтримки Києва. В результаті санкцій, за оцінками американських чиновників, Росія була змушена різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на початку війни в лютому 2022 року щонайменше на шість місяців. Але до кінця 2022 року військово-промислове виробництво Москви знову почало набирати обертів.

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Росія підірвала американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби та міністерство оборони, щоб керувати незаконними мережами людей, які контрабандою провозять ключові комплектуючі. Менш ніж за рік після початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими комплектуючими, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Американські та європейські регулятори намагалися співпрацювати, щоб обмежити експорт чіпів до Росії, але їм було важко зупинити потік через країни, пов’язані з Москвою.

Відродження російського ВПК викликає особливе занепокоєння, оскільки Москва активно використовує артилерію для обстрілів України по всій лінії фронту, а ракети - для бомбардувань електромереж та іншої критичної інфраструктури. Чиновники побоюються, що збільшення запасів ракет "може означати особливо темну та холодну зиму для громадян України".

Тим часом Пентагон працює над пошуком способів допомогти українцям краще збивати ракети та безпілотники, випущені Росією по цивільних об’єктах. Пентагон надав системи протиповітряної оборони Patriot і переконав союзників надати боєприпаси протиповітряної оборони С-300, обидва з яких виявилися ефективними. Він також надав інші засоби протиповітряної оборони, такі як система Avenger і система ППО Hawk.

Але Україні не вистачає систем протиповітряної оборони, щоб охопити всю країну. Масові ракетні удари можуть подолати протиповітряну оборону країни.

У жовтні 2022 року США зібрали міжнародних чиновників у Вашингтоні , щоб посилити санкції проти російської економіки. Американські офіційні особи заявили, що вірять у силу санкцій. Але Росія швидко адаптувалася власними зусиллями, щоб забезпечити постачання необхідних комплектуючих.

"Сьогодні російські чиновники перебудували свою економіку на оборонне виробництво. Завдяки доходам від високих цін на енергоносії російські служби безпеки та міністерство оборони мали змогу контрабандою провозити мікроелектроніку та інші західні матеріали, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної керованої зброї. У результаті військове виробництво не тільки відновилося, але й різко зросло. Перед війною один високопоставлений західний оборонний чиновник сказав, що Росія могла виготовляти 100 танків на рік. Зараз вони виробляють 200", - пише видання.

Західні офіційні особи також вважають, що Росія збирається виробляти два мільйони артилерійських снарядів на рік - це вдвічі більше, ніж за прогнозами західних розвідок.

В результаті цього промислового поштовху Росія виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати та Європа. Кусті Сальм, високопоставлений чиновник міністерства оборони Естонії, підрахував, що нинішнє виробництво боєприпасів у Росії в сім разів перевищує виробництво Заходу.

Виробничі витрати Росії також набагато нижчі, ніж на Заході, частково через те, що Москва жертвує безпекою та якістю, намагаючись створювати зброю дешевше. Наприклад, західній країні виготовлення 155-міліметрового артилерійського снаряду коштує від 5000 до 6000 доларів, тоді як виробництво 152-міліметрового артилерійського снаряду в Росії коштує приблизно 600 доларів, сказав Сальм.

Не все так чудово

Проте Росія має деякі недоліки. У неї немає величезних запасів ракет, хоча, за словами людей, ознайомлених зі звітами розвідки, зараз на складах є більше ракет деяких типів, як-от крилата ракета повітряного базування Х-55, ніж на початку війни.

"У певних областях їм вдалося значно збільшити виробництво", - сказав Дмитро Альперович, експерт з міжнародної безпеки та голова Silverado Policy Accelerator, аналітичного центру у Вашингтоні.

У випадках, коли Росії потрібні мільйони одного конкретного компонента, експортний контроль може призупинити виробництво. Але мікросхеми, необхідні для створення кількох сотень крилатих ракет, помістяться в кілька рюкзаків, що робить ухилення від санкцій відносно простим, сказав Альперович.

"Американські офіційні особи заявили, що вони можуть уповільнити, але не зупинити Росію в контрабанді комплектуючих, необхідних для виробництва ракет, і що нереально думати, що Москва не відреагує на американські обмеження. Згідно з даними Міністерства торгівлі, Росія адаптувалася шляхом доставки компонентів до третіх країн і перенаправлення їх в РФ", - пише видання.

"Оскільки заходи контролю мали реальний вплив, російський уряд не просто розвів руки і сказав: "Ви нас дістали, ми здаємося" Вони ставали все більш креативними у своїх спробах ухилитися від санкцій. І ми дуже агресивно працюємо над різними способами тиску", - сказав Метью С. Аксельрод, секретар Міністерства торгівлі з питань контролю за експортом.

Наразі США та Євросоюз мають спільний список із 38 різних категорій товарів, експорт яких до Росії обмежений. Американські офіційні особи заявили, що дев’ять із 38, в основному мікроелектроніка, що живить ракети та безпілотники, мають найвищий пріоритет для блокування.

Американські та європейські чиновники співпрацюють з банками, щоб розробити систему запобігання можливим порушенням санкцій. Наразі американські банки попередили уряд США про 400 підозрілих транзакцій. Міністерство торгівлі змогло використати третину цих звітів про підозрілу діяльність у своїх розслідуваннях.

Одним із викликів для уряду США є те, що Росії потрібні не чіпи вищого класу, які легше відстежувати, а чіпи, які можна використовувати в широкому діапазоні озброєння, а не лише в керованих ракетах.

"Це ускладнює нашу роботу, тому що є багато країн, у яких можна продавати ці мікросхеми для законних комерційних цілей. Проблема полягає в тому, що ці чіпи потім перенаправляються та відправляються до Росії", - сказав Аксельрод.

Є й гарні новини

Американські та західні чиновники кажуть, що є гарні новини. Російське виробництво все ще не встигає за тим, як швидко військові використовують боєприпаси та зношують техніку. Наприклад, попри те, що Росія збирається виробляти два мільйони боєприпасів на рік, минулого року вона випустила близько 10 мільйонів артилерійських снарядів. Це змусило Москву відчайдушно шукати альтернативні джерела для збільшення своїх запасів, зокрема у рамках угоди з КНДР.

І хоча Москва досягла успіху в контрабанді процесорів і друкованих плат, вона стикається з дефіцитом ракетного палива та основної вибухівки. Цей дефіцит, ймовірно, стримає Москву, якщо вона спробує активізувати подальше виробництво боєприпасів, ракет чи бомб.

Збільшення військового виробництва Росії також обійшлося великою ціною для її економіки, особливо через стрибок процентних ставок у країні. Санкції негативно вплинули на загальний стан російської економіки, а подолання західних санкцій на експорт обійшлося недешево. Високопоставлений західний оборонний чиновник сказав, що Росія перерозподілила майже третину своєї комерційної економіки на виробництво зброї. Країна стикається з дефіцитом робочої сили, що також може ускладнити подальше промислове зростання.

Росія влітку скоротила свої атаки на енергомережу України. Але в умовах падіння температури деякі українські та західні аналітики та урядовці вважають, що Росія може відновити кампанію терору, сподіваючись, що це підірве волю українців до боротьби.

Представники США сподіваються, що постійне посилення української ППО могло б допомогти протистояти масованим ракетним обстрілам.

"Українці стали краще захищати свою інфраструктуру та розбудовувати оборону навколо своїх електростанцій і критично важливих електромереж. Вони стали кращими у виправленні та гарантуванні того, що вплив відключень електроенергії та інших комунальних послуг не буде таким серйозним", - сказав Сальм.

Удари по російському ВПК

Поки Росія адаптовується до санкцій, її військові об'єкти все частіше потерпають від атак невідомих безпілотників. 8 вересня у російському Брянську безпілотник атакував завод. Йдеться про одне з найбільших у РФ підприємтсв із виробництва мікроелектроніки "Кремній Ел". Примітно, що саме цю будівлю було атаковано напередодні, 7 вересня. Тоді удар припав на нижні поверхи, 8 числа – на верхні.

Крім того, днями стало відомо, що безпілотник вперше за час повномасштабної війни РФ проти України атакував військовий обʼєкт у Волгоградській області. Відстань від лінії фронту становить понад 400 км.

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