Він запевнив, що хоче бачити припинення вогню та угоду між Україною та РФ.

Уже у вівторок, 25 лютого, відбудеться новий тур переговорів США і РФ у Саудівській Аравії. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, пише Sky News.

Виступаючи під час приведення до присяги свого нового міністра торгівлі, він запевнив, що хоче бачити припинення вогню та угоду між сторонами.

"Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зустрітися разом, тому що ми хочемо зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів... Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", - зазначив політик.

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Трамп повторив свою заяву, що Росія хоче укласти угоду. За його словами, переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться у вівторок у Саудівській Аравії.

Президент США також запевнив, що угода щодо корисних копалин з Україною близька до підписання. Він додав:

"Україна або підписує угоду про мінерали зі США, або Київ матиме проблеми".

За його словами, він сподівається на досягнення "в короткий термін" угоди про зобов'язання Києва у питанні компенсації США на $400-500 млрд.

Переговори в Саудівській Аравії - деталі

18 лютого в Саудівській Аравії відбулися двосторонні переговори США і Росії на рівні глав дипломатичних відомств. За її підсумками у Путіна заявили, що переговори пройшли непогано, що сторони "домовилися враховувати інтереси одна одної". Зі свого боку Держдеп США заявив про "важливий крок уперед" на шляху до миру в Україні.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах із Росією в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не йшлося про жодні деталі потенційної мирної угоди, на кшталт зняття санкцій або територіальних поступок. За його словами, Вашингтон погодився на прямі переговори з Росією, щоб з'ясувати, наскільки серйозно росіяни налаштовані на досягнення миру.

Видання FT писало, що Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

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