Є й негативні сторони у різкої зміни в риториці Трампа, а є й заспокійливі.

Президент США Дональд Трамп упродовж останніх днів встиг шокувати західних союзників, розпочавши прямі перемовини з Росією та розкритикувавши Україну і президента України Володимира Зеленського особисто. Нині Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що Росії можна довіряти в переговорах щодо врегулювання війни.

"Так, я думаю, росіяни хочуть закінчення війни. Я в це дійсно вірю", - заявив президент США, пише Financial Times. Трамп прямо визнав, що Москва має перевагу в конфлікті, що вони "захопили багато територій" і на руках у них "сильні карти" через це.

Повідомляється, що він розлютився саме після того, як Україна відхилила перший варіант угоди щодо корисних копалин, у якому пропонувалося передати 50% доходів від видобутку США.

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"Після перемоги Трампа на виборах європейські союзники та республіканці в Конгресі сподівалися, що його стратегія будуватиметься на принципі "миру через силу". Але натомість Трамп стрімко зближується з Москвою, залишаючи союзників здивованими", - ідеться в матеріалі.

Директор програми трансатлантичної безпеки в CNAS Андреа Кендалл-Тейлор вважає, що Трамп готовий завершити війну за будь-яку ціну, не замислюючись про наслідки. Вона турбується, що кремлівський диктатор Володимир Путін зможе витягнути поступки зі США, що згодом тільки зміцнить позиції Росії для майбутньої агресії.

При цьому ЗМІ пише, що деякі республіканці в оточенні Трампа починають нервувати. Зокрема, сенатор Джон Кеннеді від Луїзіани розкритикував Білий дім за звинувачення на адресу України, нагадавши, що саме Росія почала війну.

Однак колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон наголошує, що нинішня політика президента США, який постійно дає Путіну "нові переваги", не отримає підтримку в Конгресі.

"У Конгресі немає більшості за таку політику. Люди бояться говорити про це вголос, але підтримку вона не отримає", - наголосив він.

Інші новини про Трампа та Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що в Німеччині пригрозили наслідками для США через політику Трампа щодо України. "Ми збільшуємо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що можуть втратити якнайбільше, якщо більше не будуть стояти поряд із ліберальними демократіями Європи", - зазначила міністерка закордонних справ Німеччини Анналіна Бербок.

Крім того, Трампа вважають диктатором майже вдвічі більше американців, ніж Зеленського. 41% опитаних вважають Трампа диктатором, тоді як 45% із цим не згодні. Серед жінок цей показник вищий (46%), ніж серед чоловіків (35%).

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