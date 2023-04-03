Зазначається, що суд заарештував підозрюваних майже на два роки.

Німецький суд відправив у в'язницю власника "улюбленого пабу Путіна". Він взяв участь у заворушеннях з приводу переходу "Динамо" до другого дивізіону в травні 2021 року.

Німецьке видання Bild повідомило, що в Дрездені власник "АМ Тор" Конрад, куди заходив президент РФ Володимир Путін, опинився у в'язниці майже на два роки за участь у заворушеннях.

Конрад вдарив оператора, який знімав сутички. Співробітник ЗМІ після побоїв опинився в лікарні з забоями голови і живота. У суді підозрювані заперечували причетність до злочину.

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"Журналісти є частиною державної влади і повинні користуватися особливим захистом. Тому про відстрочку виконання вироку на випробувальному терміні не може бути й мови", – підкреслив суддя, призначивши затриманим покарання у вигляді ув'язнення у в'язниці.

"Русский мір" за кордоном - що відомо

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну і оголошеної в Росії мобілізації багато росіян втекли до Європи, де нарівні з місцевими фанатами Путіна несуть кремлівську прораганду і сіять ідеї "русского міра".

Вони влаштовують автопробіги, закликають до нападу на інші країни, а також знущаються над українцями, яким довелося будувати нове життя закордоном.

Особливо буйних фанатів Кремля все ж карають. Так, у Німеччині правоохоронці оштрафували майже на 1,5 тисячі євро пенсіонера, який прийшов на український мітинг з прапором РФ і штовхнув, учасниць акції.

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