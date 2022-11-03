Пенсіонер поскаржився, що штраф в три рази більше його пенсії.

Німецькі правоохоронці оштрафували пенсіонера, який прийшов на український мітинг з прапором Російської Федерації. Чоловік повинен заплатити майже 1,5 тисячі євро.

Любитель "руского міра" записав відео на тлі прапора РФ, в якому розповів, що українці проводили мітинг. На акцію він прийшов з прапором Росії та вигукував гасла на підтримку Кремля.

"Українці проводили мітинг на площі, і я там стояв з цим прапором Росії. До мене підійшли дві українські жінки, які хотіли його забрати. Я відштовхнув їх", - розповів пенсіонер.

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При цьому він поскаржився, на суму штрафу, яка в три рази більше його пенсії.

"У підсумку я отримав штраф 1490 євро, хоча я отримую пенсію всього 490 євро. Чого я хочу - так це миру з Росією", - підсумував чоловік.

Ситуацію прокоментував український журналіст Андрій Цаплієнко. Він зазначив, що "любити Росію в Німеччині стало дуже дорого".

"Русский мир" за кордоном - що відомо

Багато росіян виїхали в європейські країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і оголошеної в РФ мобілізації, але навіть за кордоном вони продовжують нести кремлівську прораганду і сіяти ідеї "русского міра".

Росіяни влаштовують автопробіги, закликають вдиратися в інші країни, а а також знущаються над українцями, які втратили все і намагаються почати життя з початку.

Україна домагається введення заборони на видачу шенгенських віз росіянам.

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