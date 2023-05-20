Напередодні Байден дав зрозуміти, що дасть "зелене світло" на реекспорт американських винищувачів F-16 в Україну.

Президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів після зустрічі українським лідером Володимиром Зеленським на саміті G7 в Японії, пише Politico з посиланням на трьох американських і українських офіційних осіб, знайомих з обговореннями.

До пакету увійдуть артилерійські знаряддя, бронетехніку і протитанкові засоби.

Саміт G7 у Хіросімі - перші рішення

Напередодні Байден дав зрозуміти, що дасть "зелене світло" на реекспорт американських винищувачів F-16 в Україну. Також Америка підтримає спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів польотам на цих літаках.

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Бельгія, Данія та Нідерланди, своєю чергою, заявили про готовність брати участь у програмі навчання, також обмірковує свою допомогу і Норвегія.

Разом з тим поки жодна з країн, включаючи США, не взяла на себе зобов'язань по відправці F-16 в Україну.

19 травня Зеленський здійснив несподіваний візит до Саудівської Аравії, а далі відправитися на саміт "Великої сімки" в Хіросімі, де проведе окрему зустріч з Байденом.

Саміт "Великої сімки" проходить з 19 по 21 травня 2023 року в японському місті Хіросіма. До цього Японія офіційно не підтверджувала візит Зеленського, але допускала його участь у зустрічі групи семи в онлайн-форматі.

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