Україна не визнає Путіна легітимним президентом РФ, - МЗС

Майже довічне перебування при владі Путіна перетворило РФ на державу-агресора, а правлячий режим - на диктатуру.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що не має підстав для визнання Володимира Путіна як демократичного обраного і легітимного президента Російської Федерації. Як йдеться у заяві МЗС, 7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна.

"У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру", - сказано у заяві.

Водночас, як наголошують українські дипломати, у ході так званих березневих "виборів" Російська Федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Йдеться насамперед про Статут Організації Об’єднаних Націй, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

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При цьому, брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних територіях України – частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію РФ.

"Такі дії РФ, незважаючи на попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки і спричиняє численні людські жертви й руйнування", - сказано у заяві.

Крім того, вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

"Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації", - наголошується у заяві.

Також, відзначається, що нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665(RSP) підтверджують неправомочність проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

"Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності", - заявили в МЗС.

"Вибори" в Росії

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 15 до 17 березня проходили так звані президентські "вибори" Путіна. Російський Центрвиборчком цілком очікувано "намалював" Володимиру Путіну "перемогу" - він нібито отримав рекордні 87,28% голосів виборців.

Так звані вибори проходили без міжнародних спостерігачів. Також російські окупанти змусили українців на українських окупованих територіях брати участь у цьому фарсі.

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