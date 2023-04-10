У міській раді Валенсії підкреслили, що збираються дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти", а не бізнесові.

В іспанському місті Валенсія 10 квітня стартував пілотний проект по введенню чотириденного робочого тижня з вихідним у понеділок. Експеримент триватиме місяць, до 7 травня.

Як пише видання Valencia Plaza, проект реалізується за підтримки міськради Валенсії. Його метою є аналіз впливу скороченого робочого тижня на такі аспекти, як здоров'я та добробут мешканців, навколишнє середовище та економіка, особливо у сфері торгівлі, туризму та дозвілля.

У міській раді підкреслили, що збираються проаналізувати ці напрямки, щоб дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти", а не тільки на бізнес, фінанси або державне управління, як це робиться в інших країнах. Центр інновацій Las Naves при міськраді Валенсії оцінить результати і підведе підсумки до 20 липня.

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Мер Валенсії Хоан Рібо також підкреслив, що дослідження безпосередньо не вплине на "скорочення робочого часу", оскільки загальна "річна кількість робочих годин не зменшиться" через експеримент.

Це пов'язано з тим, що період проведення експерименту збігається з кількома святковими днями, які й так були б вихідними. Він розпочався з великоднього понеділка, 10 квітня; 17 квітня пройде свято Сан-Вісенте-Феррер; на понеділок, 24 квітня, мерія перенесла з 22 січня свято Сан-Вісенте-Мартір; і 1 травня - День праці.

Мер Валенсії підкреслив, що мова йде "про проведення досліджень, досвід" в рамках "осі інновацій", яка "призначена для людей". Він переконаний, що така інноваційна модель, спрямована "на благо всього валенсійського суспільства".

"Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства", - заявив Рібо.

Завдяки цій ініціативі Валенсія стає "першим містом у світі, яке реалізує пілотний проект з 32-годинного робочого дня протягом місяця" із акцентом на громадян, а не на бізнес.

Скорочення робочого тижня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році в Ісландії підбили підсумки експерименту по введенню чотириденного робочого тижня. Там стандартні 40 годин робочого часу на тиждень урізали до 35-36 годин, зберігши при цьому працівникам зарплату в повному обсязі. Дослідники відзначили, що при скороченні робочого часу продуктивність співробітників у більшості випадків залишилася колишньою або навіть зросла.

У листопаді 2022 року Бельгія заявила про те, що першою з країн Євросоюзу вводить 4-денний робочий тиждень. Працівники як державного, так і приватного секторів країни зможуть вибрати для себе - працювати чотири дні або п'ять. При цьому, під час 4-денного тижня громадянин повинен працювати по 9 з половиною годин на день.

А цього року у Британії завершився експеримент, в рамках якого роботодавці випробували чотириденний робочий тиждень. 92% компаній, які брали участь в експерименті, вирішили продовжити таку практику. Для деяких працівників додатковий вихідний був важливішим за зарплату: 15% сказали, що ніякі гроші не змусять їх повернутися до п'ятиденного тижня.

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