У Вашингтоні сьогодні плануються масові мітинги - в день засідання Конгресу, на якому має відбутися офіційне затвердження результатів голосування колегії виборників за президента США.

У Вашингтоні відбувається багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа.

Читайте такожУкраїнцям у Вашингтоні радять не брати участі в акціях протесту 5-6 січняЯк повідомляє видання The Washington Post, тисячі прихильників Трампа й надалі прибувають у Вашингтон для проведення мітингів на підтримку Трампа.

Зокрема, ті, хто планує відвідати Вашингтон, вважають ці демонстрації останнім рубежем для Трампа, оскільки сьогодні Конгрес буде розглядати затвердження перемоги кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента.

Трамп продовжує ставити під сумнів результати голосування, але не підтверджує свої аргументи доказами. Він закликав своїх прихильників брати участь в мітингах у Вашингтоні та повідомив у мікроблозі Twitter, що виступатиме перед учасниками о 11:00 (18:00 за Києвом). Організатори очікують, що у мітингах братимуть участь близько 30 тис. осіб.

Своєю чергою, мер округу Колумбія Мюріел Баузер попросила жителів Вашингтона триматися подалі від мітингів.

Наразі вже повідомляється про перші затримання правоохоронцями мітингувальників у Вашингтоні. Зокрема, поліція округу Колумбія вже арештувала п'ять осіб, ще одну особу затримала поліція паркових служб. Обвинувачення стосуються порушень у зв'язку з носінням зброї і нападами.

У центрі Вашингтона перекрито рух транспорту на багатьох вулицях. На допомогу поліції було мобілізовано Національну гвардію.

Крім того, в інших містах США також сьогодні відбуваються мітинги на підтримку Трампа.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада у США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з’явився аудіозапис відповідної телефонної розмови, в якій Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

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Автор: Віталій Саєнко